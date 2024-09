Schiaffo alla Boldrini dal giudice Lucia Musti | Voglio essere chiamata procuratore non procuratrice

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 14 settembre 2024) «Chi vuole, come me, forse ha una femminilità diversa. Non fermiamoci di fronte a certe parole che sino strumentalizzare». Fanno discutere, a Torino, le parole di, neogenerale, che ha immediatamente messo in chiaro come la pensa sulle battaglie pseudo-femministe condotte negli ultimi anni da Lauraper la “femminiliazzazione” delle cariche. La presa di posizione, ovviamente, ha spaccato subito colleghi, politici e avvocati. La scelta del“Mi piace questa scelta, è coraggiosa”, si è lasciato scappare dprima fila il presidente della Regione Alberto Cirio, riferisce La Stampa di Torino, che cita anche Paola Berzano, vice presidente della commissione pari opportunità della Regione Piemonte, secondo cui sarebbe «scorretto dire».