Qualificazioni Mondiali 2026 | il Brasile tra i big che potrebbero mancare

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Un Mondiale senza il? Non è mai successo primama le loro speranze di qualificazione sono ancora in bilico in vista del Mondiale. In quanto co-organizzatori, Canada, Messico e Stati Uniti sono le uniche tre nazioni confermate che prenderanno parte alla prossima Coppa del Mondo, lasciando in palio altri 45 posti per il torneo ampliato. Ecco la situazione attuale nelle varie confederazioni in questa fase relativamente iniziale del processo di qualificazione, compresi alcuni dei punti chiave di discussione per ciascuna di esse, compresi alcuni nomi noti cheessere esclusi.