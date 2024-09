Perché vi dovete vergognare Salvini rischia sei anni di carcere? Capezzone smaschera i grillini | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) È la notizia del giorno: la Procura di Palermo, in merito al processo sul caso Open Arms, ha chiesto seidiper Matteo. Il segretario della Lega, dopo aver appreso la richiesta del pm, ha voluto replicare con unsui suoi canali social, dove sostiene di aver difeso l'Italia. Come viene richiesto dalla stessa Costituzione. In difesa del vicepremier, sono arrivati i suoi alleati di governo. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di un "precedente pericolosissimo". Antonio Tajani, invece, di "una scelta irragionevole". In fondo, il segretario del Carroccio ha solo mantenuto quanto promesso ai suoi elettori. Ma il partito di Matteonon era l'unica formazione politica che formava quel governo Conte I.