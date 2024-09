Mattarella è ad Ampezzo per la cerimonia della zona libera della Carnia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Accolto da un lungo applauso il presidenteRepubblica Sergioè giunto nella piazza centrale diper partecipare allaper gli 80 annie dell'Alto Friuli. Secondo il programma, Sergiodeporrà una corona di fiori al monumento ai caduti, poi si trasferirà in municipio per un breve incontro con i rappresentanti istituzionali. Da li' andrà in piazza per partecipare allacommemorativae dell'Alto Friuli. Alle 11.30 il presidente partirà daper raggiungere Illegio e visitare la mostra "Il coraggio". Adè stato accolto dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dai sindaci