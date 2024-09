Happennino e la Capitale della cultura Un’armonia lunga una settimana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Si apre il secondo weekend del festival, con tanti appuntamenti e ospiti, domani e per tutta la, nell’entroterra. Domenica il narratore contemporaneo Pablo Trincia sarà a Borgo Pace dove terrà un workshop di scrittura a numero chiuso e un incontro pubblico sull’importanza dei luoghi nelle storie che racconta. Dal 16 al 22 settembre, a Peglio, andrà poi in scena ‘Vivaio Peglio’, nell’ambito di Pesaroitaliana, che celebra il rapporto trae natura. Per l’occasione,ha sviluppato un format dal titolo evocativo che vuole celebrare il rigoglioso verde e l’ambiente dell’entroterra appenninico ma anche la capacità e la creatività delle persone che lo abitano. Quindi il 20 settembre a Peglio sarà protagonista la scrittrice e giornalista Alessandra Viola, per una lectio sui diritti delle piante.