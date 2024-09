Gli aprono l’auto per prendere due zaini con soldi documenti ed un pc | derubato l’ex sindaco di Maenza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) Brutta esperienza per Vittorio Sperduti, exdie attuale consigliere di minoranza del comune. Qualche giorno fa, Sperduti ha raccontato sui social di essere stato vittima di un furto mentre la sua auto era parcheggiata a Priverno, in zona “Caselletto” (Largo A. Zuccaro). L’appello delGli ignoti hanno forzato la macchina, portando via duecontenenti effetti personali e oggetti di valore. Tra questi, uno zaino celeste con articoli da mare e un altro zaino nero, marca Adidas, contenenteimportanti come la carta d’identità, la tessera sanitaria, carte di credito e un PC aziendale. Rubato anche un orologio in acciaio di grande valore affettivo e due agende.