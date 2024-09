Firenze si chiude Artigianato e Palazzo Domani l’ultimo giorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 – Ultimo15 settembre, per visitare la mostra, ospitata nel suggestivo Giardino diCorsini a. E’ una preziosa occasione per conoscere 100 nuovi testimoni della più alta tradizione artigiana italiana ed europea per un vero e proprio viaggio esperienziale tra decorazioni, sculture, incisioni, complementi d'arredo e per la tavola, accessori, tessitura, essenze e curiosità enogastronomiche. Oltre ai migliori professionisti del mondo del restauro riuniti nelle Scuderie diCorsini, tema al quale la mostra riserva quest'anno un focus. Da non perdere Galleria dell': 303 (30 al cubo): la collettiva curata da Jean Blanchaert raccoglie le opere di 30 eccellenze toscane, offrendo un panorama di altissimo livello sull'contemporaneo.