Chi perde deve pagare una cena

(Di sabato 14 settembre 2024) Da gennaio è stato un dei protagonisti del ritorno immediato in Prima categoria della Barcaccia e fra i primi ad essere riconfermati. Il più giovane dei Gualtieri, il 31enne Majcol, è pronto per la vernice di campionato. "Mi sento molto bene fisicamente come non mi capitava da tanto tempo, dopo che l’anno scorso ho faticato parecchio a ricominciare in seguito ad un’operazione ai legamenti del ginocchio, ma la società e il mister Veneselli mi hanno dato fiducia e nel girone di ritorno ho dato il mio contributo". Chi è il più forte dei fratelli Gualtieri? "Molti dicono Luigi perché ha segnato più di me, ma io sono molto forte tecnicamente. Inoltre il nostro d.s. Ideo Bigi mi dice sempre che il Gualtieri migliore l’ha preso lui alla Barcaccia. Battute a parte, l’ho sempre tenuto come riferimento per i movimenti e credo che a livello dilettantistico sia ancora fra i migliori.