Bisseck arma in più dell’Inter | il salto e la pressione assimilata

(Di sabato 14 settembre 2024)non è un giocatore marginale nello scacchiere tattico. Il tecnico Simone Inzaghi intende garantirgli il giusto minutaggio. IL PUNTO – Yannrappresenta una freccia nell’arco di mister Simone Inzaghi da utilizzare per gestire al meglio l’intensità degli impegni da affrontare all’Inter. Il calciatore tedesco, inizialmente impiegato con contagocce nella fase iniziale della scorsa stagione, si è gradualmente conquistato un ruolo di spessore all’interno del club nerazzurro. A incidere sulla svolta sono state la sua personalità e la sua voglia di non far pesare l’assenza temporanea di un top come Benjamin Pavard.