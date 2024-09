Atalanta per la Fiorentina rientrano Djimsiti e Kolasinac Convocato Zaniolo out Godfrey e Toloi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 14 settembre 2024) Bergamo. Tornano Berate Sead, ma anche Nicolò. L’è (quasi) al completo per l’esordio casalingo stagionale contro la(domenica alle 15) di fronte a quasi 25mila spettatori che riempiranno il Gewiss Stadium. La pausa è servita per il recupero completo del numero 10, in gruppo al pari di Sulemana, e anche per permettere ai due difensori di rimettersi in sesto, colmando anche l’assenza di Ben, fermo per una lombalgia. L’inglese, al netto dei lungodegenti Scalvini e Scamacca, è insieme a capitantra i pochi indisponibili per la sfida. Il capitano ha una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro. Prima chiamata per Kossounou, tornato dalla Costa d’Avorio, dove ha giocato in nazionale: ha svolto le prime due sedute con la squadra nei giorni scorsi, come molti altri.