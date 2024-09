Vallanzasca non è più il Bel Renè | Distrutto da 50 anni di reclusione Va imboccato non riesce a parlare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano – “È arrivato il momento di fare una distinzione netta fra il personaggio “”, il Bele tutto il resto, e il nuovo Renato, lontano da quello conosciuto da molti. Non è più quella persona. Cinquant’di carcere l’hanno, adesso non c’è più con la testa e non credo che si tratti di un’ingiustizia, perché la giustizia non ha mai concesso nessuno sconto a Renato. Il problema è umano a questo punto. Una persona non autosufficiente non può stare in carcere. Il mio non è un appello, ma una semplice constatazione”. Fra coloro che hanno seguito il percorso dinei periodi dei permessi, del lavoro all’esterno e anche all’interno del carcere, Cecco Bellosi è uno di quelli che non si è mai risparmiato.