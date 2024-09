Il teatro dell’empatia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Quarant’anni da girovago sulle strade del mondo. Dalle bidonville di Bombay alle cerimonie olimpiche di Torino e di Sochi, dal bar di Milano trasformato nella sala prove del monologo ’Icaro’ agli studios del Cirque du Soleil a Montréal, l’avventura umana e artistica di Daniele Finzi Pasca è quella di un viaggiatore sulla coda del tempo piovuto tra ponti e calli della Serenissima con la missione di stupire. Portatore di un mondo in bilico sul filo che ’Titizé - A Venetian Dream’, lo spettacolo prodotto assieme alStabile del Veneto in scena al Goldoni fino al 13 ottobre, tende sopra le teste del pubblico con la poetica di concetti cari al regista luganese quali ildella Carezza e il Gesto Invisibile. Sul palco un campionario di varia umanità raccontato con un linguaggio onirico e l’accortezza di mettere sempre bene in evidenza l’uomo che sta dietro al gesto acrobatico.