Il Maxwell punta sempre più in alto | Il mio sogno? Diventare un pilota

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Se è vero, come sosteneva Leonardo Da Vinci, che una volta provata l’ebbrezza del volo si continua a guardare il cielo, molti degli studenti dell’istitutodi Milano hanno iniziato l’anno scolasticondo a quello: ad arrivare in. L’istituto di via Don Calabria ha un’innovativa offerta formativa che si concretizza in quattro indirizzi: trasporti e logistica, meccanica e meccatronica, elettronica ed elettrotecnica e un liceo scientifico della scienze applicate.