Famiglie di vetro | Sotto la patina della perfezione ci sono le ombre

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Vite edi", le ha chiamate Ameya Gabriella Canovi, psicologa esperta nello studio delle relazioni familiari edipendenza affettiva, con una lunga esperienza di sostegno a persone imprigionate in relazioni disfunzionali. "Assistiamo attoniti a quanto è accaduto: un ragazzo ha sterminato la propria famiglia. Iniziando dal fratello, dodicenne, addormentato accanto a lui, nella stessa cameretta. Poi la madre. Infine il padre, intento a soccorrere il più piccolo. Fuori tutti. Game over - ha scritto la dottoressa nei suoi canali di divulgazione, dopo la strage di Paderno Dugnano -. Potrebbe essere nostro figlio, l’alunno in fondo a destra, il vicino di casa". Una famiglia modello, secondo le tante testimonianze raccolte fino a oggi. "Le foto li ritraggono vicini, sorridenti. Sfacciatamente “normali”.