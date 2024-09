Diffamazione condannato il sottufficiale che insultò sui social Vannacci

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tutto pronto a Viterbo per la prima festa di "Noi con", in cui sarà presentata la sigla a sostegno dell'europarlamentare Roberto. L'evento si terrà il 18 e il 19 settembre nell'arena del centro sportivo Bullicame. Sul palco della manifestazione salirà il presidente della provincia, il forzista Alessandro Romoli, che sarà intervistato dal giornalista Claudio Brachino, direttore de «Il Settimanale». Giovedì 19, prima di lasciare la parola a, saliranno sul palco Umberto Fusco (ex senatore leghista) e Fabio Filomeni, rispettivamente alla guida delle associazioni «Noi con» e «Il mondo al contrario».