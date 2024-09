De Luca | Stadio Maradona? Il restyling soluzione ideale

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Francesco De, giornalista, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Le lacrime di De Laurentiis? Per la prima volta è prevalsa l’emozione dell’uomo e del tifoso. Ha rivisto tutto quello che ha fatto in questi 20 anni. E’ stato bello sentire il presidente dire “lo spettacolo è appena iniziato”. L’obiettivo è che il Napoli possa tornare tra le grandi squadre. Le parole sul centro sportivo? E’ una esigenza. E’ stata una delle carenze del Napoli, che ha pensato alla crescita della prima squadra, che è avvenuta con successo, ma è stato ignorato il settore giovanile.