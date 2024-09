Bertolucci | La sera che Re Cecconi morì passò prima da me Mi disse | Andiamo dal gioielliere Chissà se fossi andato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’Arena intervista Paolo. Di certo non ha bisogno di presentazioni. Al momento è impegnato con Sky per la Coppa Davis. Il quotidiano veronese però lo ha intercettato. Gli ha chiesto dell’Hellas: «I gialloblù partono sempre con l’acqua alla gola ma poi zitti zitti mandano in Serie B le altre. Merito del club e di Sogliano. Lo scorso gennaio ha fatto un miracolo». «Io milanista da sempre, Tonino Zugarelli e Panatta della Roma. Barazzutti, credo, Lazio» Il rapporto dicon il calcio? «Bel rapporto. Quando giocavamo seriamente al tennis, Tommaso Maestrelli ci faceva fare una ventina di minuti a Tor di Quinto con quel gruppo magico della Lazio. Io, Adriano e gli altri». A proposito il tifo com’è distribuito tra i miti del nostro tennis? «Io milanista da sempre, Tonino Zugarelli e Panatta della Roma. Barazzutti, credo, Lazio».