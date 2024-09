XDefiant sta fallendo ma Ubisoft tenta il tutto per tutto con ricompense GRATIS

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lo sparafree to play di, noto con il nome, non si trova in buone acque, sempre più giocatori decidono di abbandonarlo, e l’arrivo di Call of Duty Black Ops 6 potrebbe scrivere la parola fine, manon si arrende, e decide dire ilper, al fine di attirare nuovi giocatori e riportare in gioco coloro che hanno deciso di disinstallarlo, mediante delleper tutti i giocatori inLe, come potete vedere dalla foto in alto e dal post pubblicato su X, riguardano valute ottenibili semplicemente con l’accesso giornaliero, da spendere per gli acquisti all’interno del gioco, che si tratti di nuove Skin ed altri oggetti cosmetici o dello stesso Pass.