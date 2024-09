Totti | ecco l’errore che De Rossi non deve commettere

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 12 settembre 2024) In una lunga intervista a Il Messaggero, Francescoha parlato della avventura di Daniele Desulla panchina della Roma e, in tal senso, gli è stato chiesto di individuare un errore che il tecnico non dovrebbe. “chiudersi in se stesso e parlare con chi di dovere.soprattutto farsi rispettare”. Il riferimento a chi è? “Al suo staff, alle persone che sono vicino a lui, quelle in grado di dargli una mano, che cercano di fargli capire gli errori. Daniele ha un gruppo di lavoro forte, valido. Mi auguro e penso che ci riuscirà perché conosce bene la piazza, l’ambiente e la società”. “Daniele è il parafulmine. E chi ci rimette è lui. Però, ripeto, fortunatamente è uno che conosce tutto e tutti”. Aggiornamento ore 5.59 “Torniamo al solito discorso, se c’è la società forte che esce allo scoperto e parla chiaro sugli obiettivi, allora è tutto tranquillo.