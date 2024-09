Ritorno al Medioevo L’ensemble Aquel Trovar canta l’amor cortese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) La poesia e la musica delinterpretati da un ensemble spagnolo di prima grandezza, per un viaggio nel passato tra amore, struggimento e nostalgia. Un concerto ospitato dal suggestivo scenario di un chiostro antico. E poi due eventi legati ai 700 anni dalla morte di Marco Polo, con un incontro dedicato alle esplorazioni europee in Oriente e un recital musicale guidato dalla voce di David Riondino. Il MedFest approda in Brianza, con una serie di appuntamenti che porteranno sul territorio il festival medievale lombardo promosso per il terzo anno da Res Musica in collaborazione con la Regione. La rassegna, che quest’anno ha per tema il viaggio, oltre a quella di Monza tocca altre 4 province, ossia Lecco, Bergamo, Sondrio e Varese.