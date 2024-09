Mutui domanda in calo | le previsioni sui tassi di interesse in salita

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 12 settembre 2024) Negli ultimi due anni, il mercato deiin Europa ha vissuto una trasformazione profonda e radicale. Secondo un’analisi di EY, supportata da dati dell’Autorità bancaria europea e di quattro istituti centrali, ladiha subito un drammatico crollo, riportando idi crescita ai livelli più bassi dal 2014, con un incremento di solo +0,2% e generando un conseguente aumento deidi. I dati di EY, una delle principali reti globali di servizi professionali, specializzata in consulenza revisione contabile e fiscalità, hanno evidenziato in particolare come l’attuale scenario abbia avuto un impatto pesante sul settore, segnando una fase di profonda recessione nella richiesta di finanziamenti proprio per via deidipiù alti.