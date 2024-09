Jan Ullrich svela | Gli sponsor sapevano del doping e mi pagavano bene un accordo per il silenzio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Janè tornato a parlare e si è soffermato sulnel corso di un’intervista rilasciata alla tv tedesca Wdr, dove ha presentato il suo documentario ‘La tappa più dura’. Nell’opera si parla apertamente del, che ha inevitabilmente condizionato la carriera del tedesco, vincitore tra le altre cose del Tour de France 1997. L’ex ciclista aveva aveva dichiarato pubblicamente di essere uscito da una spirale di dipendenze da alcol e altre sostanze che lo avevano portato a una pesante depressione. Janha parlato senza peli sulla lingua: “Non ho dovuto subire cause legali una volta confessato di aver barato. Gliperfettamente ciò che stavo facendo, ma mi. C’era una sorta diper far calare ilsull’argomento, finché vincevo. Si era capito. che l’uso che si faceva delera inserito in una struttura sistemica.