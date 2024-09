Il risiko bancario Blitz di Unicredit a Berlino sale al 9% in Commerzbank L’ira del governo tedesco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Parte ileuropeo delle banche. Ad aprire la partita, è l’italianacon unin Germania che spiazza il cancelliere Olaf Scholz e procura ulteriori grattacapi a Ursula von der Leyen. Nel mirino della banca guidata da Andrea Orcel finisce, seconda banca tedesca, leader delle piccole e medie imprese e partner per circa 25.500 gruppi di clienti aziendali e quasi 11 milioni di clienti privati. A mercati chiusi l’istituto milanese ha annunciato di aver acquistato, senza avvertire né ilné il management della banca, il 4,9% della quota messa in vendita dallo Stato, per 702 milioni. Maha anche acquisito sul mercato un altro 4,1%, portando la sua partecipazione al 9% e diventando secondo azionista, subito dopo il. Scivola al terzo posto Blackrock con il 7,2%.