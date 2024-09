Finita malissimo Temptation Island il colpo di scena su Alfred e Anna | decisione choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una vera e propria bomba è stata sganciata su. Nelle ultime ore ad essere protagonista dei rumor è stata la coppia di concorrenti, composta da. Infatti, è stato spoilerato il finale, visto che sarebbe chiarissimo ciò che succederà nelle prossime puntate. A svelare tutto è stato Alessandro Rosica, che su Instagram ha ufficializzato ildi. Non ha dubbi l’Investigatore Social, parlando infatti dei due protagonisti di, ha rivelato come è andata a finire tra. Ed è stata tirata in ballo anche una terza persona. Bisognerà attendere i prossimi appuntamenti del reality show per assistere agli eventi, ma intanto il pubblico è scioccato per il possibile epilogo. Leggi anche: “Federica e Alfonso”.