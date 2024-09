Dua Lipa annunciato il concerto che si terrà a Milano nel 2025 | la data

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Duaè la prima headliner degli I-Days di: l’artista di Houdini sarà sul palco del festival meneghino la prossima estate. Duaprima headliner degli I-Days diL’interprete 29enne ritornerà in Italia a distanza di due anni dall’ultimo live il prossimo 7 giugno all‘Ippodromo Snai La Maura. Il ritorno nel nostro paese sarà l’unica tappa italiana di Dua, nella quale proporrà dal vivo i brani dell’ultimo album Radical Optimism pubblicato lo scorso 3 maggio ed anticipato dal singolo Houdini rilasciato nel novembre 2023. Headliner di diversi festival internazionli tra cui Glastonbury, Rock Werchter e l’Open’er Festival, il 17 ottobre si esibirà alla Royal Albert Hall di Londra, per poi portare il Radical Optimism Tour nelle arene in Asia, prima dell’arrivo nella prossima estate in Europa.