Conte | Candidato premier ultimo dei problemi serve progetto

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2024 "Trovare unè l'dei, prima dobbiamo pensare al programma, unserio e coeso". Così il presidente M5S Giuseppeintervenendo alla festa nazionale di Avs, in corso a Roma."Se andiamo a vedere i numeri e parliamo con le persone c'è una crisi profonda - aggiunge - Bisogna intervenire seriamente"."Questo governo è anche pernicioso - chiosa - infatti se un ministro nomina l'amante consigliera, oggi non e più reato, perché non esiste più l'abuso d'ufficio". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev