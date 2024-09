Baseball | non riesce l’impresa salvezza squadra vicina al giocatore sopravvissuto a un tragico incidente stradale Fano saluta la serie B ma si stringe a Fiorani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Stavolta non è riuscitaal’94, costretto are laB dopo ben nove stagioni a causa del 3-1 subito nei play-out ad opera delle Pantere Potenza Picena. Il duro verdetto è maturato peraltro sul diamante fanese del "Seagulls Stadium", dove le due squadre si erano ritrovate ad una settimana di distanza dall’1-1 emerso nel duplice confronto svoltosi sul campo dei potentini. Questi ultimi hanno fatto pesare la loro maggior cifra d’esperienza sia in gara 3 di sabato che in gara 4 di domenica, che si sono aggiudicati rispettivamente col punteggio di 16-3 e 15-2. Quelle della Pantere sono state insomma due vittorie autorevoli, nonostante l’encomiabile sforzo compiuto dagli arancioneri guidati dal coach dominicano Adolfino Figuereo Almonte con la collaborazione del fratello Rumardo "Rumy" Rodriguez.