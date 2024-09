Scomparse due ragazzine di 14 e 15 anni nel Pavese | una è sparita sabato l’altra lunedì

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Due amiche di 14 e 15residenti nelrisultanoda alcuni giorni. La quindicenne si chiama Ana, è di origine moldava e vive nella frazione Sostegno del comune di Spessa Po: di lei si è persa ogni traccia dalla sera di7 settembre. La quattordicenne, di cui non è noto il nome, èda. L’ultima volta che sono state viste insieme era. Si trovavano al centro commerciale di Belgioioso, in provincia di Pavia, insieme ad alcuni amici per acquistare delle bevande in vista della serata da trascorrere insieme. Quella sera Ana si è allontanata e da quel momento è scomparsa. Due giorni dopo,9 settembre, anche la quattordicenne non si è fatta più vedere. Le sparizioni sembrano essere collegate e un segnale di speranza, in tal senso, arriva dai social media.