Questo è un punto di ripartenza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) E’ uno dei giocatori tanto attesi dai tifosi rossoneri. Stiamo parlando di Rocco Costantino, attaccante d’esperienza dal gol facile, che domenica contro la Spal ha rotto il ghiaccio, realizzando sia il suo primo gol stagionale che quello del vantaggio rossonero. Che sensazione ha provato nel segnare il suo primo gol con la maglia della Lucchese, in uno stadio importante come quello di Ferrara e per di più sotto lo spicchio di curva occupato dai tifosi rossoneri? "Sembra scontato dire tanta emozione, ma è la verità. Ci tenevo e con me tutto il gruppo a fare bene dopo la sconfitta interna contro il Gubbio. Segnare poi sotto il settore ospiti è stata un’emozione ancora più forte.