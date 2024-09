Paura per Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale | ecco cos’è successo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 11 settembre 2024)perinper problemi di salute. Non è ben chiaro cosa sia, ma la showgirl ha postato tra le Storie una foto che inquadra il suo braccio attaccato ad una flebo. Da quello che ha scritto la, questo non sarebbe il primo malore di queste ultime settimane.ad? “E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti ora tocca a me” – con queste parole la showgirl ha descritto la foto che ha postato. Successivamente ha aggiunto: “Settimana scorsa sono statain, poi uscita, ora sono nuovamente qui”. Ultimamente quindi ladeve fare i conti con una salute che sta facendo un po’ le bizze, considerando che da come lei stessa ha rivelato è stataindue volte negli ultimi giorni.