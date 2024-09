Nuova mossa di Unicredit nel risiko bancario | compra il 9% di Commerzbank

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024)entra ine dà un’accelerata aleuropeo. La banca guidata da Andrea Orcel si espande in Germania, acquisendo il 9% di, diretta concorrente dell’Istituto italiano nel mercato tedesco, per un investimento di circa 1,5 miliardi di euro. L’annuncio stamattina, prima dell’apertura delle Borse. L'acquisizione si è svolta in due fasi. Circa il 4,49% del capitale sociale diè statoto attraverso un’offerta di "accelerated book building", effettuata per conto del governo tedesco che ha deciso di ridurre la sua partecipazione dal 16.5 al 12%. Operazione a fronte di un investimento di 702 milioni di euro, con un prezzo di 13,2 euro per azione, superiore del 2,5% rispetto al prezzo di chiusura di 12,88 euro del giorno precedente. Il resto delle quote è stato acquistato dadirettamente sul mercato finanziario.