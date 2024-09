NASCAR Kyle Larson correrà anche nel 2025 la Indy 500

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha annunciato chenella 500 Miglia Indianapolis valida per la NTTCar Series prima di dirigersi al Charlotte Motor Speedway per la tradizionale Coca-Cola 600 valida per laCup Series. Il californiano guiderà nuovamente con i colori di Hendrick Motorsports, Chevrolet ed Arrows McLaren nel catino di Speedway dopo il debutto dello scorso maggio. L’ex campione dellaha dato battaglia a lungo tra i migliori prima di precipitare in classifica in seguito ad una penalità per aver superato il limite di velocità in pit lane. Il 32enne riprova quindi a disputare entrambe le manifestazioni nella stessa giornata, oltre 1000km di guida in due ovali completamente differenti e con due vetture diametralmente opposte. Il tentativo ricalca perfettamente quanto accaduto lo scorso anno, un ‘double duty’ parzialmente riuscito nel 2024.