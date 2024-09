Incidente frontale sulla litoranea gravissime conseguenze poi la lite choc tra i parenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un gravestradale ha coinvolto due vetture oggi, 11 settembre,, in località Miramare, nei pressi di Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo. Lo schianto poco dop le 13. Ancora da chiarire le cause delche ha causato il ferimento di due persone trasportate, poco dopo, in ospedale. I soccorsi, avvisati da alcuni automobilisti in transito, sono arrivati poco dopo. >> “Come mamma Heather Parisi”. Jacqueline Luna Di Giacomo, a sorpresa l’annuncio sul figlio che aspetta da Ultimo La dinamica dell’è al vaglio della Polizia Locale di Torchiarolo, impegnata nella ricostruzione esatta dell’accaduto. A destare sensazione è quello che è successo dopo.