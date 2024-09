FOTO – Ismael Bennacer in carozzella | torna solo nel 2024?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha subito un grave infortunio con la sua Algeria e c’è unadel giocatore in carrozzella che fa preoccupare i tifosi L’infortunio disembra essere più grave del previsto e c’è unache ha fatto il giro del web e che ha messo in allarme il Milan, Paulo Fonseca e tutti i tifosi rossoneri. Il centrocampista algerino è, infatti, stato visto in aeroporto – per fare ritorno a Milano e svolgere gli esami del caso – in sedia a rotelle e in condizioni che sembrano tutt’altro che confortanti. L’infortunio, dalle prime valutazione sembrava trattarsi di un risentimento muscolare al polpaccio, ma poi si è scoperto che si trattava di uno strappo e quindi di una lesione di alta entità. Si è parlato, quindi, di tempi di recupero, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero aggirarsi intorno ai 3 mesi.