Forfait Boccia Berlinguer | Voleva le domande in anticipo L’influencer | Mai detto che Arianna Meloni ha bloccato mia nomina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 – Dopo il piccolo "giallo” della mancata intervista, ieri sera, di Maria Rosariaalla trasmissione “È sempre Cartabianca” in onda su Rete 4, la conduttrice Biancainterviene con una nota per ricostruire la vicenda e dissipare i dubbi di ipotetiche pressioni esterne. (ANSA) - ROMA, 11 SET - "Fin dal primo momento mi sono convinta che l'unico punto di contrasto fosse la mia indisponibilità a fornirle ine per iscritto leche le avrei posto". Lo afferma Bianca(D) sulla mancata intervista a Maria Rosaria(S), 11 settembre 2024.