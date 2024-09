Addio a Clio Napolitano first lady di grande riservatezza morta un anno dopo ‘Re Giorgio’

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La notizia della scomparsa di, vedova dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio, ha colpito molti italiani.all’età di 89 anni, e avrebbe compiuto 90 anni il prossimo novembre. Da sempre una figura riservata, ha condiviso una vita accanto a Giorgio, vivendo in prima linea il suo impegno politico ma mantenendo al tempo stesso una distanza dai riflettori e dalle formalità della vita pubblica. Una vita accanto aMaria Bittoni, questo il suo nome di nascita, era originaria di Chiaravalle, in provincia di Ancona, e la sua storia personale ha fortemente segnato la sua vita. Figlia di un confinato antifascista, ha vissuto in prima persona le difficoltà e le conseguenze della dittatura fascista, un’esperienza che ha contribuito a formare la sua forte consapevolezza civica e politica.e Giorgio