Vincono Mercatelli e Zenobi

(Di martedì 10 settembre 2024) Nella settima tappa di Adriatic Series, il triathlon sprint di San Mauro Mare, tra le donne ha difeso il titolo di campionessa in carica Asia, mentre nella gara maschile è arrivato il primo successo per Elia. La tappa romagnola di San Mauro Mare si è confermata divertente ed emozionante, offrendo gare tirate fino all’ultimo per la vittoria finale e la possibilità , per tutti i 200 partecipanti, di godersi una bellissima giornata di sport. Nella gara femminile, dopo i 750 metri in mare su giro unico, la prima ad uscire dall’acqua è stata la campionessa in carica, Asia, favorita numero 1 per la vittoria finale. Alle sue spalle, Alessia Righetti, leader del rank Adriatic Series, ed Elisa Monacchini che nei 20 chilometri di bici sono riuscite a rientrare sulla battistrada, arrivando insieme al secondo cambio.