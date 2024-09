Nfl giocatore picchiato e ammanettato dalla polizia prima della partita | Tyreek Hill e le testimonianze della body cam – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Tirato fuorisua auto, sbattuto a terra dai poliziotti e. Ladi Miami Dade ha diffuso iche documentano l’arresto di, ricevitore dei Miami Dolphins – squadra di Nfl – poche orecasalinga contro i Jacksonville Jaguars. Diretto all’Hard Rock Stadium, ilera stato fermatoper eccesso di velocità. Un agente avrebbe bussato sul finestrinomacchina die, dopo aver consegnato la patente, avrebbe chiesto di non battere sul vetro. “Fammi la multa, fratello, così posso andare. Farò tardi, fai quello che devi fare”, diceva. Una volta rialzato il finestrino, nonostante le ripetute richieste dell’agentenon avrebbe obbedito “per non voler essere riconosciuto dagli altri automobilisti”, al fine di non essere ripreso o fotografato.