Le vite Giorgio Vasari A Foiano della Chiana quasi cento artisti contemporanei da tutta Italia omaggiano il genio aretino del Cinquecento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Arezzo, 10 settembre 2024 – Dal 14 al 29 settembre 2024 la città diospita “Le”, mostra collettiva di ceramica, pittura, pittura su vetro, scultura e scultura con materiali di riciclo, per celebrare i 450 anni dalla morte di(1511-1574). L’evento è organizzato dall’associazione culturale Art-Eco, con il patrocinio e la collaborazione del Comune diPro Loco di. Sabato 14 settembre 2024, alle ore 17, il vernissage alla presenzaautorità. Per l’occasione, in piazzaCollegiata ci sarà una performance del noto pittore e scenografo egiziano Gamal Meleka dal titolo “Musica in colore”.