Caso Sangiuliano si muove la procura di Roma | cosa succede

(Di martedì 10 settembre 2024) L’ex ministro della Cultura risulta indagato per rivelazione e diffusione d’atti d’ufficio a seguito della denuncia presentata da Bonelli Può sembrare accanimento, forse in parte lo è pure, ma è solo la ricerca della verità. L’ex ministro della Cultura Gennarorisulta essere indagato per peculato, rivelazione e diffusione di atti d’ufficio da parte delladi. L’ex ministro della Cultura Gennaroè indagato dalladiper peculato e diffusione d’atti d’ufficio (Ansa Foto) Cityrumors.itUn’iscrizione come indagato che deriva dalla denuncia fatta presso il posto di polizia di Montecitorio dal deputato di Avs Angelo Bonelli che aveva annunciato che l’avrebbe depositata. E così è stato.