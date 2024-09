Uccisa a coltellate le ultime ore di Ana | il rientro a notte fonda poi la lite feroce Ascoltati i tre figli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Pesaro, 9 settembre 2024 – Era rientrata a casa venerdì in piena, aveva varcato la soglia dell’abitazione in cui dormivano i suoi 3da neanche mezz’ora. Poi la, violentissima, con il marito. Anche i vicini hanno sentito le grida di aiuto da parte della donna e dei minori e hanno chiamato i carabinieri, e da lì il massacro. Ana Cristina Duarte Correia, 38 anni, di origine brasiliana, la mamma accoltellata a Saltara dal marito 53enne Ezio Di Levrano non ha avuto probabilmente neanche il tempo di accarezzare i suoi tredi 6, 13 e 14 anni addormentati nei loro letti. La violenza si è scatenata non appena la donna si è ripresentata nell’abitazione di via Papa Celestino V.