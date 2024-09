Pratomusei al via il programma delle attività educative per le scuole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Prato, 9 settembre 2024 - Con l’avvio dell’anno scolastico, i musei della rete(Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, Museo di Palazzo Pretorio, Museo del Tessuto e Museo dell'Opera del Duomo di Prato, con il coordinamento del Comune di Prato) inaugurano il nuovoper l’anno scolastico 2024-2025 attraverso una serie di appuntamenti dedicati agli insegnantidi ogni ordine e grado. Lesaranno, infatti, illustrate in dettaglio attraverso un calendario di appuntamenti ad accesso libero. Il primo evento è previsto mercoledì 11 settembre alle 15 (in modalità online) con la presentazioneproposte del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e del Museo del Tessuto; le responsabili dei servizi educativi saranno presenti per rispondere a tutte le richieste.