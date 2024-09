Peacemaker | James Gunn conferma quando arriverà in streaming la Stagione 2

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il regista ha aggiornato sulla data d'uscita della secondadella serie che sarà ambientata nel nuovo DCU Con le riprese attualmente in corso, i fan hanno cominciato a chiedersipotranno rivedere inle avventure dell'antieroe, che tornerà a essere interpretato da John Cena nei nuovi episodi della2. Impaziente di aspettare, un fan del personaggio ha chiesto direttamente ausciranno i nuovi episodi della seconda, che cometo in precedenza saranno ambientati nel nuovissimo DC Universe in partenza alla fine di quest'anno con il debutto di Creature Commandos su HBO., nel rispondere, non ha indicato una data d'uscita precisa, ma hato che la secondadi