Netanyahu non si ferma più e torna a bombardare la Siria Ira di Teheran | La comunità internazionale intervenga o sarà la catastrofe

(Di lunedì 9 settembre 2024) Passano i mesi, ma il conflitto mediorientale sembra sempre più vicino a una temuta escalation. Mentre nella Striscia di Gaza si continua a morire, tra epidemie e raid israeliani, la situazione si complica sul fronte nord, dove, per volere di Benjamin, aumentano di numero e intensità gli scontri con Hezbollah in Libano e con le milizie filo-sciite ine Iraq. Proprio questa notte, l’esercito di Tel Aviv ha lanciato una possente offensiva a Damasco e dintorni, causando l’ennesima carneficina nella zona di Hama, che si trova al centro del Paese, con almeno 18 morti e 43 feriti. Un blitz che di certo non rasserena gli animi, visto che ha scatenato la prevedibile reazione rabbiosa di