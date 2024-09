Hercai | trama e streaming Stagione 1 puntata 22 | Bomba che Scoppia

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Lunedì 9 settembre 2024 è andata in onda ladal titolo “che”, ventiduesimo episodio della primadella fiction turcaAmore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi.Amore e Vendetta –episodio 22 Miran, con gli occhi lucidi, si rivolge a Reyyan, sdraiata sul letto d’ospedale: “Io non ho spinto tuo padre! Credimi, non l’ho fatto!” Reyyan, con uno sguardo triste, risponde a Miran fuori dall’ospedale: “Non puoi amare, Miran. Chi è in guerra con se stesso non può donare amore. L’unica cosa che può dare è dolore.” Zehra, sconvolta, chiede a Hazar: “Chi ti ha fatto questo, chi ti ha spinto?” Elif, con uno sguardo colpevole, abbassa gli occhi. Azat, deciso, confida alla sua famiglia: “Non sposerò mai Elif per vendetta.