Osimhen Juventus ecco la prima offerta per il Napoli da un club estero L’obiettivo è averlo a disposizione per il Mondiale per Club La situazione

Osimhen Juventus, c'è l'offerta per il Napoli da parte di un Club estero! L'obiettivo è chiaro: averlo a disposizione per il Mondiale per Club Il futuro di Victor Osimhen potrebbe allontanarsi dalla Serie A. Secondo Il Mattino, il Napoli avrebbe ricevuto un'importante offerta da 60 milioni di euro da parte dell'Al-Hilal, intenzionato ad assicurarsi l'attaccante .

Della Valle rivela: «Osimhen e Lookman obiettivi per l'attacco. Ecco la preferenza della Juventus» - di Redazione JuventusNews24Della Valle ha parlato dell'attacco del futuro in casa Juve: l'aggiornamento sugli obiettivi per la prossima stagione Fabiana Della Valle, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve anche sul fronte attacco. Le parole sul mercato dei bianconeri, che con ogni probabilità saluteranno Dusan Vlahovic nella prossima estate.

Osimhen Juventus, il retroscena: rifiutata un'offerta faraonica dall'Arabia Saudita. Anche i bianconeri in corsa! Ecco la volontà del bomber nigeriano - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus, offerta faraonica dall'Arabia Saudita! Il bomber nigeriano ha detto no: vuole continuare in Europa, Juve in corsa Come confermato da Daniele Longo, l'Al Ahli era pronto a versare 80 milioni nelle casse del Napoli, 5 milioni in più rispetto al valore della clausola rescissoria, per acquistare subito Victor Osimhen. Niente da fare, però, per gli azzurri: Osimhen ha rifiutato l'offerta faraonica dall'Arabia Saudita perché vuole proseguire la propria carriera in Europa.

Osimhen Juventus, delineata la strategia per strappare il bomber al Napoli! Ecco cosa succederà in estate - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus, delineata la strategia per strappare il bomber al Napoli! Ecco cosa potrebbe succedere nel corso della prossima estate Il calciomercato Juventus sembra aver scelto Victor Osimhen come prossimo attaccante a partire dalla stagione 2025-26. Il nigeriano, di proprietà del Napoli e in questa stagione in prestito al Galatasaray, è il primo obiettivo per rinforzare il reparto.

