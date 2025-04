Frantoio Cornoleda da record l’olio pluripremiato dei Colli conquista una Stella speciale

Frantoio Cornoleda di Cinto Euganeo ha ottenuto le Tre Foglie sulla Guida degli Oli d’Italia del Gambero Rosso, conseguendo la prestigiosa “Stella”: un premio speciale che viene assegnato alle aziende olearie che, appunto, ricevono per dieci anni consecutivi il. Padovaoggi.it - Frantoio Cornoleda da record, l’olio pluripremiato dei Colli conquista una “Stella” speciale Leggi su Padovaoggi.it Per il decimo anno consecutivo ildi Cinto Euganeo ha ottenuto le Tre Foglie sulla Guida degli Oli d’Italia del Gambero Rosso, conseguendo la prestigiosa “”: un premioche viene assegnato alle aziende olearie che, appunto, ricevono per dieci anni consecutivi il.

