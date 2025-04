Serie C Femminile La Jesina Aurora torna in campo al Carotti contro il Trento

contro il Venezia 1985 e due settimane di stop, tornano domani a Jesi per affrontare il Trento quarto in classifica: il programma della garaJESI, 26 aprile 2025 – È tempo di rientrare in campo per la Jesina Aurora, che dopo due settimane di pausa tornerà al Carotti per affrontare il big match contro il Trento, quarto in classifica a quota 43 punti.Le leoncelle hanno avuto modo di ricaricare le energie mentali e fisiche dopo la sconfitta all’ultimo secondo per 1-0 in casa del Venezia 1985 della scorsa giornata. Una sfida giocata alla pari dalle marchigiane, desiderose di riscattarsi dopo la beffa finale della veneziana Gallinaro.A Jesi arriva però un grande avversario, una grande di questo campionato, in lotta per le prime tre della classifica. Il Trento infatti, reduce dall’1-1 casalingo contro il Sudtirol, ha ricominciato ad ingranare a pieno, dopo un inizio di girone di ritorno con qualche inciampo di troppo, con quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque. Leggi su .com Le leoncelle, dopo la sconfittail Venezia 1985 e due settimane di stop,no domani a Jesi per affrontare ilquarto in classifica: il programma della garaJESI, 26 aprile 2025 – È tempo di rientrare inper la, che dopo due settimane di pausa tornerà alper affrontare il big matchil, quarto in classifica a quota 43 punti.Le leoncelle hanno avuto modo di ricaricare le energie mentali e fisiche dopo la sconfitta all’ultimo secondo per 1-0 in casa del Venezia 1985 della scorsa giornata. Una sfida giocata alla pari dalle marchigiane, desiderose di riscattarsi dopo la beffa finale della veneziana Gallinaro.A Jesi arriva però un grande avversario, una grande di questo campionato, in lotta per le prime tre della classifica. Ilinfatti, reduce dall’1-1 casalingoil Sudtirol, ha ricominciato ad ingranare a pieno, dopo un inizio di girone di ritorno con qualche inciampo di troppo, con quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Basket femminile, Serie A1: Venezia e Campobasso volano in semifinale - Secondo turno dei playoff nel massimo campionato italiano femminile di basket, dove Schio l’altro giorno aveva già staccato il biglietto per le semifinali. In campo, oggi, invece c’erano San Martino di Lupari, Faenza e Geas Sesto San Giovanni chiamate a vincere gara-2 per tenere aperte le serie rispettivamente contro Tortona, Venezia e Campobasso. Ecco come andata. SAN MARTINO DI LUPARI – TORTONA 70-59 A San Martino di Lupari il primo tempo vive sul filo dell’equilibrio, con Tortona che nel primo quarto prova a fare la partita, chiudendo sul +5, ma nei secondi dieci minuti sono le padrone di ... 🔗oasport.it

Serie A Femminile: Juve Inter si giocherà all’Allianz Stadium - Serie A Femminile: Juve Inter del prossimo 10 maggio si giocherà all’Allianz Stadium e sarà trasmessa in diretta su Raisport Dopo il successo dello scorso ottobre, la Serie A Femminile tornerà all’Allianz Stadium di Torino per una nuova sfida di cartello. Sabato 10 maggio alle ore 18 andrà in scena il derby d’Italia tra Juve […] 🔗calcionews24.com

LIVE Milano-Scandicci 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne volano in finale, serie mai in discussione! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Ace di Kurtagic. MILANO E’ IN FINALE! 24-17 Errore in attacco di Ruddins, ci sono sette match-point che valgono la finale. 23-17 Muro di Danesi su Ognjenovic. 22-17 Invasione a rete di Antropova, Ekaterina è calata a picco fisicamente. 21-17 Ci pensa Orro di seconda intenzione, ancora una prova da leader per Alessia. Graziani e Ruddins in campo per Scandicci. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie C Femminile / La Jesina Aurora torna in campo al Carotti contro il Trento; Serie C Femminile / La Jesina Aurora cade nel finale: il Venezia 1985 vince 1-0; Serie C Femminile / Jesina Aurora, al Carotti tempo di big match contro il Vicenza; Serie C Femminile / La Jesina Aurora riparte dal Carotti contro il Chieti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Gatteo Mare Femminile cade in casa: la Jesina vince 2-0 - Sconfitta interna per il Gatteo Mare Femminile che perde 2-0 contro la Jesina Aurora. Decisive le reti di Verdini nel primo tempo e Ceccarini nella ripresa. Le ospiti partono meglio, con due occasioni ... 🔗calciofemminileitaliano.it

Serie C Femminile: il calendario definitivo dei Quarti di Finale dei Playoff - L'Ufficio Gare del Comitato Regionale Fip Umbria ha pubblicato il calendario definitivo dei Quarti di Finale dei Playoff del campionato di Serie C Femminile. Gara 1 sono in programma Sabato 26 Aprile. 🔗basketmarche.it

Serie C femminile: Futura sfida Cogovalle per il secondo posto - Il Futura affronta il Cogovalle a Ceparana per decidere chi sfiderà la capolista Normac nella corsa alla promozione. 🔗msn.com