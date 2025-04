Blitz notturno di ragazzini in scooter al Maradona il Comune contro Borrelli Video vecchio

Sta girando in queste ore, ripostato dal deputato Francesco Borrelli, il Video di alcuni ragazzi che in motorino sfrecciano sulla pista d'atletica del Maradona. Le immagini però, sottolinea il Comune di Napoli, non sono state girate in questi giorni. In merito ad un Video relativo allo stadio.

