Proiezione del docu film evento Pinkfloyd at Pompeii presso il cinema Nuovo di Castelfranco

film e un disco di culto.Il film - rimasterizzato digitalmente in 4K dalla pellicola originale in 35 mm, con audio restaurato e mixato da Steven Wilson - dal titolo PINK FLOYD AT Pompeii – MCMLXXII arriva sul. Modenatoday.it - Proiezione del docu-film evento "Pinkfloyd at Pompeii" presso il cinema Nuovo di Castelfranco Leggi su Modenatoday.it Nel 1971 i Pink Floyd furono la prima band a suonare a Pompei. Quel live diventò une un disco di culto.Il- rimasterizzato digitalmente in 4K dalla pellicola originale in 35 mm, con audio restaurato e mixato da Steven Wilson - dal titolo PINK FLOYD AT– MCMLXXII arriva sul.

